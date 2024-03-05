ПСЖ с дублем Мбаппе повторно обыграл "Реал Сосьедад" на пути в 1/4 финала Лиги чемпионов (видео)

Французский клуб без проблем получил путевку в четвертьфинал самого престижного еврокубка.

ПСЖ обыграл "Реал Сосьедад" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Аноэта" в Сан-Себастьяне завершился со счетом 1:2 .

В первом матче ПСЖ дома одержал победу над "Реалом Сосьедад" со счетом 2:0. Следовательно, во втором поединке испанскому клубу на собственном поле нужно было выбираться из затруднительного положения, однако эта задача оказалась баскам не по силам.

Парижане вышли вперед на 15-й минуте встречи – Килиан Мбаппе получил мяч на левом фланге штрафной, качнул защитника хозяев и безупречно пробил в дальний угол.

Во втором тайме подопечные Луиса Энрике забили еще раз. На 56-й минуте дубль оформил Мбаппе – 25-летний француз воспользовался передачей Ли Кан Ина со своей половины поля, после чего пробил в ближний угол.

В конце поединка испанской команде удалось отквитать один мяч – на 89-й минуте точный удар нанес Микель Мерино, однако на общий итог противостояния это не повлияло.

Обзор матча "Реал Сосьедад" – ПСЖ

Таким образом, ПСЖ одолел "Реал Сосьедад" со счетом 4:1 по итогам двух матчей и оформил выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Напомним, жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 15 марта.

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