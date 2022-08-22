ПСЖ с историческим голом Мбаппе деклассировал в гостях клуб экс-тренера "Шахтера" в Лиге 1

ПСЖ в рамках 3-го тура Чемпионата Франции разбил на выезде "Лилль" со счетом 7:1.

Отметим, что счет в этой игре был открыт уже на восьмой секунде – получив передачу с глубины поля от Лионеля Месси, форвард парижан Килиан Мбаппе эффектно перекинул голкипера соперника и отправил мяч в сетку ворот.

Как выяснилось, этот гол 23-летнего нападающего стал самым быстрым мячом, когда-либо забитым в рамках Лиги 1.

В общем, до перерыва уже в этом матче все было понятно, ведь ПСЖ еще трижды забил в ворота хозяев, доведя дело до неприличного. Забитыми голами за гостей отличились Лионель Месси (27 минута), Ашраф Хакими (39) и Неймар (43).

На 52 минуте избиение "Лилля" продолжилось – Неймар точным ударом оформил дубль, сделав счет на табло 0:5. Через две минуты "Лилль" сумел "размочить" для себя печальный "ноль" — отметился Жонатан Бамба.

Впрочем, последние слова сказали футболисты ПСЖ, а именно – Мбаппе. Форвард на 66 и 87 минутах еще дважды отличился в воротах "Лилля" и, таким образом, оформил хет-трик. Как следствие, полное деклассирование экс-чемпиона Франции.

Добавим, что главным трененом "Лилля" является бывший наставник донецкого "шахтера" — Паулу Фонсека.

После трех туров ПСЖ единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, имея в своем активе максимальные девять баллов;

"Лилль", в свою очередь, с четырьмя очками идет 12-м.

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