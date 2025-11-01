- Дата публикации
ПСЖ с Забарным на последних секундах вырвал победу в матче чемпионата Франции
Украинец провел на поле весь поединок.
ПСЖ дома обыграл "Ниццу" в матче 11-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 1:0.
Единственный и победный гол подопечные Луиса Энрике забили в компенсированное ко второму тайму время – на 90+4-й минуте отличился вышедший на замену Гонсалу Рамуш.
Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе парижан и отыграл весь матч, заработав желтую карточку на 63-й минуте.
Обзор матча ПСЖ – "Ницца"
После этой победы ПСЖ (24 очка) продолжает лидировать в чемпионате Франции. "Ницца" (17 баллов) находится на восьмой позиции.
В следующем туре ПСЖ на выезде сыграет с "Лионом", а "Ницца" в гостях сразится с "Мецом". Оба матча состоятся 9 ноября.
Перед этим клубы проведут еврокубковые поединки: ПСЖ 4 ноября примет "Баварию" в Лиге чемпионов, а "Ницца" 6 ноября на своем поле встретится с "Фрайбургом" в Лиге Европы.