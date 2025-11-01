ПСЖ с Забарным на последних секундах вырвал победу в матче чемпионата Франции

Илья Забарный, ПСЖ – "Ницца" / © Associated Press

Реклама

ПСЖ дома обыграл "Ниццу" в матче 11-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 1:0 .

Единственный и победный гол подопечные Луиса Энрике забили в компенсированное ко второму тайму время – на 90+4-й минуте отличился вышедший на замену Гонсалу Рамуш.

Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе парижан и отыграл весь матч, заработав желтую карточку на 63-й минуте.

Реклама

Обзор матча ПСЖ – "Ницца"

После этой победы ПСЖ (24 очка) продолжает лидировать в чемпионате Франции. "Ницца" (17 баллов) находится на восьмой позиции.

В следующем туре ПСЖ на выезде сыграет с "Лионом", а "Ницца" в гостях сразится с "Мецом". Оба матча состоятся 9 ноября.

Перед этим клубы проведут еврокубковые поединки: ПСЖ 4 ноября примет "Баварию" в Лиге чемпионов, а "Ницца" 6 ноября на своем поле встретится с "Фрайбургом" в Лиге Европы.