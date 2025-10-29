- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 107
- Время на прочтение
- 1 мин
ПСЖ с Забарным неожиданно потерял очки в матче против аутсайдера чемпионата Франции
Парижане не смогли выиграть три из четырех последних поединков в Лиге 1.
ПСЖ на выезде сыграл вничью с "Лорьяном" в матче 10-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/26. Поединок на "Стад дю Мустуар" в городе Лорьян завершился со счетом 1:1.
Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На старте второй половины противостояния парижане открыли счет – на 49-й минуте гол забил Нуну Мендеш.
Однако удержать победу подопечные Луиса Энрике не сумели – на 51-й минуте Игорь Силва отличился точным ударом, который принес хозяевам поля ничью.
Украинец Илья Забарный вышел в стартовом составе парижан и отыграл весь матч на позиции правого защитника, получив желтую карточку на 68-й минуте.
Обзор матча "Лорьян" – ПСЖ
ПСЖ потерял очки в трех из четырех последних матчах в Лиге 1 – одна победа и три ничьих. Сейчас парижане лидируют в турнирной таблице, имея 21 балл. "Лорьян" с 9 пунктами находится на 16-й строчке.
В следующем матче чемпионата Франции подопечные Энрике 1 ноября примут "Ниццу". Днем позже "Лорьян" на выезде встретится с "Лансом".