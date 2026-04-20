ПСЖ с Забарным неожиданно проиграл "Лиону" без Яремчука в чемпионате Франции

Илья Забарный в матче против "Лиона" / © Associated Press

Реклама

ПСЖ на своем поле уступил "Лиону" в матче 30-го тура чемпионата Франции сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 1:2 .

Уже на 6-й минуте встречи Эндрик вывел гостей вперед, а на 18-й минуте Афонсу Морейру увеличил преимущество подопечных Паулу Фонсеки.

На 33-й минуте парижане могли сократить отставание, но Гонсалу Рамуш не реализовал пенальти.

Реклама

В компенсированное ко второму тайму время, на 90+4-й минуте, подопечные Луиса Энрике отквитали один мяч усилиями Хвичи Кварацхелии, но спастись от поражения не сумели.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, получив на 29-й минуте желтую карточку.

Украинский форвард "Лиона" Роман Яремчук весь поединок провел на скамейке для запасных.

Обзор матча ПСЖ — "Лион"

Будет добавлен в скором времени.

Реклама

Несмотря на поражение, ПСЖ (63 очка) продолжает лидировать в чемпионате Франции. Имея матч в запасе, парижане опережают ближайшего преследователя — "Ланс" — на один балл.

"Лион" (54 пункта) благодаря победе поднялся на четвертое место в таблице Лиги 1.

В следующем туре ПСЖ 22 апреля примет "Нант", начало игры — в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что ПСЖ во второй раз обыграл "Ливерпуль" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сразится с мюнхенской "Баварией".

Реклама

Другую путевку в финал самого престижного еврокубка разыграют мадридский "Атлетико" и лондонский "Арсенал".