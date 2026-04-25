ПСЖ с Забарным одержал разгромную победу и укрепил лидерство в чемпионате Франции

Илья Забарный / © Associated Press

Реклама

ПСЖ на выезде разгромила "Анже" со счетом 3:0 в матче 31-го тура чемпионата Франции.

Уже на 7-й минуте встречи парижане открыли счет благодаря голу Ли Кан Инна.

На 39-й минуте Сенни Маюлу увеличил преимущество гостей. Во втором тайме подопечные Луиса Энрике сделали счет разгромным — на 52-й минуте забил Лукас Бералдо.

Реклама

Отметим, что парижская команда доигрывала поединок в меньшинстве — на 74-й минуте Гонсалу Рамуш получил вторую желтую карточку и был удален из поля.

Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Следующий поединок парижан в чемпионате он пропустит из-за перебора желтых карточек.

Обзор матча "Анже" — ПСЖ

После этой победы ПСЖ (69 очков) укрепил свое лидерство в чемпионате Франции. За четыре тура до конца парижане опережают ближайшего преследователя — "Ланс" — на 6 баллов. "Анже" (34 пункта) находится на 13-м месте.

Реклама

В следующем туре ПСЖ 2 мая примет "Лорьян", тогда как "Анже" днем позже на выезде сыграет с "Осером".

Перед этим парижане 28 апреля дома проведут первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".