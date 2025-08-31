- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 38
- Время на прочтение
- 1 мин
ПСЖ с Забарным одержал разгромную победу в матче чемпионата Франции
Парижане забили шесть голов в ворота "Тулузы".
ПСЖ на выезде разгромил "Тулузу" в матче 3-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/26. Сверхрезультативный поединок на стадионе в Тулузе завершился со счетом 3:6.
Хет-триком в этой встрече отличился португальский полузащитник парижан Жуан Невеш. Дубль с пенальти оформил Усман Дембел. Еще один гол в составе гостей забил Брэдли Барколя.
За "Тулузу" забивали Янн Гбоо, Алексис Восса и Кристиан Кассерес, который мог делать дубль, но не реализовал пенальти.
Украинский защитник парижского клуба Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Это был его второй поединок за ПСЖ после перехода из "Борнмута".
Обзор матча "Тулуза" – ПСЖ
ПСЖ с 9 очками лидирует в чемпионате Франции, выиграв все три матча на старте сезона. "Тулуза" с 6 баллами занимает шестую позицию.
В следующем туре команда Луиса Энрике 14 сентября примет "Ланс", а "Тулуза" в тот же день на выезде сразится с "Лиллем".