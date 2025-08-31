ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
38
Время на прочтение
1 мин

ПСЖ с Забарным одержал разгромную победу в матче чемпионата Франции

Парижане забили шесть голов в ворота "Тулузы".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Илья Забарный

Илья Забарный / © ФК ПСЖ

ПСЖ на выезде разгромил "Тулузу" в матче 3-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/26. Сверхрезультативный поединок на стадионе в Тулузе завершился со счетом 3:6.

Хет-триком в этой встрече отличился португальский полузащитник парижан Жуан Невеш. Дубль с пенальти оформил Усман Дембел. Еще один гол в составе гостей забил Брэдли Барколя.

За "Тулузу" забивали Янн Гбоо, Алексис Восса и Кристиан Кассерес, который мог делать дубль, но не реализовал пенальти.

Украинский защитник парижского клуба Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Это был его второй поединок за ПСЖ после перехода из "Борнмута".

Обзор матча "Тулуза" – ПСЖ

ПСЖ с 9 очками лидирует в чемпионате Франции, выиграв все три матча на старте сезона. "Тулуза" с 6 баллами занимает шестую позицию.

В следующем туре команда Луиса Энрике 14 сентября примет "Ланс", а "Тулуза" в тот же день на выезде сразится с "Лиллем".

Дата публикации
Количество просмотров
38
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie