ПСЖ с Забарным одержал разгромную победу в поединке чемпионата Франции

Илья Забарный / © Associated Press

ПСЖ на выезде разгромил "Брест" в матче 9-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/26. Поединок на "Стад Франсис Ле Блэ" в Бресте завершился со счетом 0:3 .

В первом тайме дублем за парижан отличился Ашраф Хакими, который забил на 29-й и 39-й минутах.

В конце встречи окончательный счет установил Дезире Дуэ, забив на 90+6-й минуте.

Отметим, что на 59-й минуте форвард хозяев Роман Дель Кастильо не реализовал пенальти.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел в стартовом составе и провел полный матч, надежно отыграв в обороне.

Обзор матча "Брест" – ПСЖ

Таким образом, Забарный реабилитировался за свое неудачное выступление в последнем матче Лиги чемпионов против "Байера", где "привез" два пенальти и был удален с поля.

После этой победы ПСЖ с 20 очками возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции. "Брест" с 9 баллами занимает 12-ю позицию.

В следующем туре команда Луиса Энрике 29 октября на выезде сыграет с "Лорьяном", а "Брест" в тот же день в гостях сразится с "Гавром".