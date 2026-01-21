ПСЖ с Забарным потерпел неожиданное поражение в Лиге чемпионов

"Спортинг" – ПСЖ / © Associated Press

ПСЖ на выезде потерпел неожиданное поражение от "Спортинга" в матче седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне завершился со счетом 2:1 .

Первый тайм прошел без забитых голов. Во второй половине встречи хозяева поля открыли счет – колумбийский форвард Луис Суарес забил гол на 74-й минуте противостояния.

Но уже через пять минут парижане отыгрались – отличился Хвича Кварацхелия.

Развязка матча наступила на 90-й минуте, когда Суарес оформил дубль и принес португальскому клубу победу.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный начал поединок на скамейке для запасных и вышел на поле на 80-й минуте, заменив Фабиана Руиса.

Обзор матча "Спортинг" – ПСЖ

После этого поражения ПСЖ (13 очков) занимает пятое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов, а "Спортинг" (13 баллов) располагается на шестой позиции. Оба клуба гарантировали себе выход в плей-офф.

В заключительном туре Лиги чемпионов, матчи которого состоятся 28 января, ПСЖ дома сыграет с английским "Ньюкаслом", а "Спортинг" на выезде будет противостоять "Атлетику" Бильбао.

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.