ПСЖ с Забарным разгромил аутсайдера чемпионата Франции

ПСЖ на своем поле разгромил "Нант" в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Франции. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 3:0 .

Команда Луиса Энрике открыла счет уже на 13-й минуте встречи — Хвича Кварацхелия реализовал пенальти.

На 37-й минуте парижане увеличили свое преимущество в счете благодаря точному удару от Дезире Дуэ. Ассистировал ему Ашраф Хакими.

На старте второго тайма хозяева сделали счет разгромным — Кварацхелия на 50-й минуте оформил дубль, воспользовавшись передачей Усмана Дембеле.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел в стартовом составе своей команды на эту игру и провел на поле весь матч, заработав на 41-й минуте желтую карточку.

Для 23-летнего украинца эта желтая карточка стала уже пятой в нынешнем сезоне Лиги 1, из-за чего он будет вынужден пропустить следующий матч чемпионата Франции.

После этой победы ПСЖ (66 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, за пять туров до конца увеличив отрыв от ближайшего преследователя — "Ланса" — до 4 баллов.

"Нант" (20 пунктов) находится в зоне вылета, на предпоследнем 17-м месте.

В следующем туре ПСЖ 25 апреля на выезде сыграет с "Анже", а "Нант" днем позже в гостях сразится с "Ренном".

Ранее сообщалось, что ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с мюнхенской "Баварией". Другую путевку в финал самого престижного еврокубка разыграют мадридский "Атлетико" и лондонский "Арсенал".