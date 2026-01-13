ПСЖ с Забарным сенсационно вылетел из Кубка Франции

ПСЖ / © Associated Press

ПСЖ украинского защитника Ильи Забарного сенсационно вылетел из Кубка Франции, в 1/16 финала уступив "Парижу". Матч на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в дерби гости забили на 74-й минуте – точным ударом отличился французский форвард Нанитамо Иконе, которому ассистировал алжирский полузащитник Илан Кеббаль.

Забарный вышел в стартовом составе ПСЖ и отыграл весь матч.

Обзор матча ПСЖ – "Париж"

Таким образом, "Париж" вышел в 1/8 финала Кубка Франции, а ПСЖ сложил полномочия действующего обладателя этого трофея. В финале прошлого розыгрыша турнира подопечные Луиса Энрике разгромили "Реймс" (3:0).

Ранее сообщалось, что ПСЖ в серии пенальти одолел "Марсель" и завоевал Суперкубок Франции.