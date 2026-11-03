ПСЖ с Забарным уничтожил "Вильярреал" в Лиге чемпионов

ПСЖ / © Associated Press

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Французский ПСЖ на выезде разгромил испанский "Вильярреал" в матче четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27. Поединок на "Эстадио де ла Серамика" в Вильярреале завершился со счетом 0:6.

Еще до 17-й минуты встречи парижане четырежды поразили ворота соперника: голами отличились Жуан Невеш, Дезире Дуэ, Сенни Маюлу и Фабиан Руис.

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На старте второго тайма подопечные Луиса Энрике забили в пятый раз — Фабиан Руис на 50-й минуте оформил дубль.

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Окончательный счет игры на 78-й минуте установил Давид Боли, отправив шестой мяч в ворота "Желтой субмарины".

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

ПСЖ выиграл все четыре матча в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и с 12 очками единолично возглавляет общую турнирную таблицу. "Вильярреал" (3 балла) находится на 29-й позиции.

В следующем туре самого престижного еврокубка ПСЖ примет итальянскую "Рому", а "Вильярреал" на выезде сыграет с чешской "Славией". Оба поединка запланированы на 25 ноября.

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Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Отметим, что ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале прошлого розыгрыша турнира французский клуб в серии пенальти одолел лондонский "Арсенал" и во второй раз подряд выиграл самый престижный еврокубок.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов.

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