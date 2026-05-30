ПСЖ с Забарным в серии пенальти одолел "Арсенал" и стал победителем Лиги чемпионов

Французский ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов сезона-2025/26.

В финальном матче самого престижного клубного евротурнира, который состоялся 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште, парижский клуб обыграл английский "Арсенал" по итогам серии пенальти.

Подопечные Микеля Артеты открыли счет уже на 6-й минуте встречи — Маркиньос на правом фланге обороны попал мячом в Леандро Троссара, после чего Кай Хаверц воспользовался отскоком, вышел один на один с голкипером и с острого угла нанес пушечный удар под перекладину.

Во втором тайме подопечные Луиса Энрике отыгрались — на 65-й минуте Усман Дембеле реализовал пенальти, который арбитр назначил за фол Кристиана Москеры против Хвичи Кварацхелии в штрафной площадке "канониров".

На 78-й минуте парижане могли выходить вперед, но Кварацхелия в быстрой контратаке попал в штангу.

Поскольку основное время матча завершилось вничью 1:1, то игра перешла в экстра-таймы.

В экстра-таймах команды голов не забили, поэтому победитель этого матча и всего турнира определялся в серии пенальти, где точнее были игроки ПСЖ — 4:3.

У парижан в серии пенальти забивали Гонсалу Рамуш, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими и Лукас Бералдо, тогда как Нуну Мендеш не переиграл вратаря "пушкарей" Давида Райю. У лондонцев 11-метровые реализовали Виктор Дьекереш, Деклан Райс и Габриэл Мартинелли, а Эберечи Эзе и Габриэл Магальяес пробили мимо ворот.

Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный начал матч на скамейке для запасных, но вышел на замену и отыграл весь второй экстра-тайм.

Для 23-летнего украинца этот матч стал седьмым в нынешнем сезоне Лиги чемпионов и первым в плей-офф.

ПСЖ во второй раз в истории и во второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. В прошлом году в финале французский клуб раздавил итальянский "Интер" (5:0). Перед этим в полуфинале подопечные Энрике одолели именно "Арсенал" (1:0, 2:1).

Для ПСЖ это был третий в истории финал Лиги чемпионов. В 2020 году парижане остановились в шаге от трофея, уступив в решающем матче "Баварии" (0:1).

"Арсенал" во второй раз сыграл в финале Лиги чемпионов и впервые за 20 лет. В сезоне-2005/06 "канониры" проиграли поединок за трофей "Барселоне" (1:2).

