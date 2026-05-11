ПСЖ с Забарным вырвал победу и вплотную приблизился к чемпионству во Франции

ПСЖ — "Брест" / © Associated Press

ПСЖ на своем поле обыграл "Брест" в матче 33-го тура чемпионата Франции сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 1:0 .

Первый тайм прошел без забитых голов. После перерыва счет на табло долгое время оставался равным, но действующие чемпионы Франции все же сумели вырвать победу — на 82-й минуте отличился Дезире Дуэ.

Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь матч.

Благодаря этой победе ПСЖ (73 очка) вплотную приблизился к чемпионству. Теперь команда Луиса Энрике опережает своего единственного конкурента в борьбе за титул — "Ланс" — на 6 баллов.

Обеим клубам осталось провести всего два матча, один из которых — перенесенная очная встреча 29-го тура, которая состоится 13 мая в Лансе. Уже там парижане могут стать чемпионами — для этого им хватит даже ничьей.

Потенциальное чемпионство станет для клуба пятым подряд и 14-м в истории. За предыдущие 13 сезонов ПСЖ завоевал 11 титулов — гегемонию парижан сумели прервать только "Монако" (2016/17) и "Лилль" (2020/21).

Ранее сообщалось, что ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов, триумфовав в двухматчевом противостоянии с мюнхенской "Баварией".

В финале парижане будут защищать звание действующего обладателя самого престижного еврокубка против лондонского "Арсенала". Решающий матч состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

