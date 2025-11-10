ПСЖ с Забарным вырвал победу над "Лионом" в результативном матче чемпионата Франции

ПСЖ / x.com/PSG_English

ПСЖ на выезде вырвал победу над "Лионом" в матче 12-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Парк Олимпик Лионнез" в Лионе завершился со счетом 2:3 .

На 26-й минуте встречи парижане открыли счет – отличился Варрен Заир-Эмери.

На 30-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Афонсу Морейры. Но уже через три минуты Хвича Кварацхелия снова вывел ПСЖ вперед.

После перерыва "Лион" во второй раз сравнял счет – на 50-й минуте забил Эйнзли Мейтленд-Найлз.

Далее подопечные Луиса Энрике атаковали, пытаясь вырвать победу. На 90+3-й минуте "ткачи" остались в меньшинстве – Николас Тальяфико получил вторую желтую карточку за удар соперника локтем.

А на 90+5-й минуте парижский клуб забил решающий гол – его автором стал Жуан Невеш.

Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе ПСЖ и провел на поле весь матч. В этом сезоне он сыграл 14 поединков за парижан во всех турнирах, забив один гол.

Обзор матча "Лион" – ПСЖ

После этой победы ПСЖ (27 очков) вернулся на первое место в Лиге 1 – парижане на 2 балла опережают ближайших преследователей, которыми являются "Марсель" и "Ланс".

"Лион" (20 пунктов) после поражения занимает седьмую строчку в чемпионате Франции.

В следующем туре ПСЖ 22 ноября примет "Гавр", а "Лион" днем позже на выезде встретится с "Осером".