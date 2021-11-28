Дебют Рамоса: ПСЖ смог обыграть аутсайдера чемпионата благодаря голам в большинстве

"Парижане" продолжают лидировать в Лиге 1.

В рамках 15-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" принимал лидера турнирной таблицы ПСЖ и потерпел поражение.

Счет матча на 23-й минуте открыл хавбек хозяев Денис Буанга. В конце первого тайма арбирт удалил Тимоту Колодзейчака. Сразу после этого гости сравняли счет. Автором гола стал Маркос Аоас Корреа. Ему ассистировал Лионель Месси.

В середине второго тайма Анхель Ди Мария удвоил преимущество ПСЖ, а в компенсированное ко второму тайма время Корреа оформил дубль и закрепил финальный счет матча – 3:1.

В этом поединке принял участие Серхио Рамос, присоединившийся к команде летом, но до сих пор не игравший из-за травмы.

ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 40 очков.

"Сент-Этьен" находится в списке аутсайдеров. Команда имеет 12 очков и занимает 19-е место рейтинга.

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