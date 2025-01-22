ПСЖ совершил зрелищный камбэк и одолел "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов (видео)

Парижане уступали в счете 0:2, но сумели одержать волевую победу.

ПСЖ дома обыграл "Манчестер Сити" в результативном матче седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 4:2 .

Хозяева могли открывать счет в конце первого тайма, но гол Ашрафа Хакими был отменен после просмотра видеоповтора из-за офсайда.

Сразу после перерыва команда Хосепа Гвардиолы забила, причем сделала это дважды. На 50-й минуте счет во встрече открыл Джек Грилиш, а через три минуты отличился Эрлинг Холанд.

Однако подопечные Луиса Энрике сумели оформить зрелищный камбэк. На 56-й минуте один мяч отыграл Усман Дембеле, после чего на 60-й минуте паритет в игре восстановил Брэдли Баркола.

На этом парижане не остановились. На 78-й минуте Жуан Невес вывел французский клуб вперед, а окончательный счет поединка на 90+6-й минуте установил Гонсалу Рамуш.

Обзор матча ПСЖ – "Манчестер Сити"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы ПСЖ (10 очков) вышел на 22-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" (8 баллов) опустился на 25-ю позицию. За тур до конца оба клуба продолжают борьбу на выход в плей-офф.

В заключительном туре основного раунда самого престижного еврокубка ПСЖ на выезде сыграет против "Штутгарта", а "Манчестер Сити" примет "Брюгге". Матчи состоятся 29 января.

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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