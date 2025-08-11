- Дата публикации
-
Категория
Проспорт
- 112
- 1 мин
ПСЖ – Тоттенхэм: букмекеры сделали прогноз на матч за Суперкубок УЕФА
Фаворитом поединка аналитики считают парижский клуб.
В среду, 13 августа, французский ПСЖ и английский "Тоттенхэм" сыграют в матче за Суперкубок УЕФА-2025.
Поединок состоится на стадионе "Фриули" в итальянском Удине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году в финале парижский гранд раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный клубный евротурнир.
"Тоттенхэм" является действующим победителем Лиги Европы. В финале лондонский клуб одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0), выиграв первый еврокубковый трофей за 41 год.
Прогноз букмекеров на матч ПСЖ – Тоттенхэм
Фаворитом матча букмекеры считают ПСЖ. На победу подопечных Луиса Энрике в основное время можно поставить с коэффициентом 1,48. Ничья – 4,80. Выигрыш "шпор" – 6,40.
На то, что парижане завоюют Суперкубок УЕФА, принимаются ставки с коэффициентом 1,24. Итоговый триумф лондонцев – 4,00.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ – "Тоттенхэм".