ПСЖ – Тоттенхэм: букмекеры сделали прогноз на матч за Суперкубок УЕФА

В среду, 13 августа, французский ПСЖ и английский "Тоттенхэм" сыграют в матче за Суперкубок УЕФА-2025.

Поединок состоится на стадионе "Фриули" в итальянском Удине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году в финале парижский гранд раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный клубный евротурнир.

"Тоттенхэм" является действующим победителем Лиги Европы. В финале лондонский клуб одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0), выиграв первый еврокубковый трофей за 41 год.

Прогноз букмекеров на матч ПСЖ – Тоттенхэм

Фаворитом матча букмекеры считают ПСЖ. На победу подопечных Луиса Энрике в основное время можно поставить с коэффициентом 1,48. Ничья – 4,80. Выигрыш "шпор" – 6,40.

На то, что парижане завоюют Суперкубок УЕФА, принимаются ставки с коэффициентом 1,24. Итоговый триумф лондонцев – 4,00.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ – "Тоттенхэм".