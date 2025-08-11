- Дата публикации
ПСЖ – Тоттенхэм: где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА
Поединок между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится 13 августа в итальянском Удине.
В среду, 13 августа, французский ПСЖ и английский "Тоттенхэм" сойдутся в матче за Суперкубок УЕФА-2025.
Поединок состоится на стадионе "Фриули" в итальянском Удине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году в финале парижский гранд раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный клубный евротурнир.
"Тоттенхэм" является действующим победителем Лиги Европы. В финале лондонский клуб одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0), выиграв первый еврокубковый трофей за 41 год.
Где смотреть матч ПСЖ – Тоттенхэм
В Украине поединок за Суперкубок УЕФА между ПСЖ и "Тоттенхэмом" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ – "Тоттенхэм".
Ранее сообщалось, что ПСЖ усиливается украинским защитником английского "Борнмута" Ильей Забарным. Он уже прибыл в Париж и успешно прошел медобследование. Вскоре о трансфере объявят официально.