ПСЖ – Тоттенхэм: где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА / © Associated Press

В среду, 13 августа, французский ПСЖ и английский "Тоттенхэм" сойдутся в матче за Суперкубок УЕФА-2025.

Поединок состоится на стадионе "Фриули" в итальянском Удине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году в финале парижский гранд раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный клубный евротурнир.

"Тоттенхэм" является действующим победителем Лиги Европы. В финале лондонский клуб одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0), выиграв первый еврокубковый трофей за 41 год.

Где смотреть матч ПСЖ – Тоттенхэм

В Украине поединок за Суперкубок УЕФА между ПСЖ и "Тоттенхэмом" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ – "Тоттенхэм".

Ранее сообщалось, что ПСЖ усиливается украинским защитником английского "Борнмута" Ильей Забарным. Он уже прибыл в Париж и успешно прошел медобследование. Вскоре о трансфере объявят официально.