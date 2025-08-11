ТСН в социальных сетях

ПСЖ – Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА

Текстовый репортаж поединка между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы.

ПСЖ

ПСЖ / © Associated Press

В среду, 13 августа, французский ПСЖ и английский "Тоттенхэм" сразятся в матче за Суперкубок УЕФА-2025.

Поединок состоится на стадионе "Фриули" в итальянском Удине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году в финале парижский гранд раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный клубный евротурнир.

"Тоттенхэм" является действующим победителем Лиги Европы. В финале лондонский клуб одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0), выиграв первый еврокубковый трофей за 41 год.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ – "Тоттенхэм".

