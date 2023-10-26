ПСЖ уничтожил "Милан" и захватил лидерство в группе Лиги чемпионов (видео)

В другом поединке квартета F дортмундская "Боруссия" одолела "Ньюкасл".
ПСЖ разгромил "Милан" в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 3:0.
В первом тайме парижане заработали минимальное преимущество в счете – на 32-й минуте точный удар нанес Килиан Мбаппе.
После перерыва подопечные Луиса Энрике развили свой успех. На 53-й минуте гол забил Рандаль Коло Муани, а окончательный счет поединка за минуту до конца основного времени установил Ли Кан Ин.
В другом матче третьего тура группы F дортмундская "Боруссия" на выезде минимально обыграла "Ньюкасл" – 0:1. Победный гол "шмелей" на 45-й минуте забил Феликс Нмеча.
Таким образом, по итогам трех туров ПСЖ (6 очков) вышел на первое место группы F. Далее расположились "Боруссия" Дортмунд и "Ньюкасл" (по 4 балла), последний – "Милан" (2).
В четвертом туре групповой стадии ЛЧ, 7 ноября, "Милан" примет ПСЖ, а дортмундская "Боруссия" дома сыграет с "Ньюкаслом".
Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.
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