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ПСЖ уничтожил "Реал" и вышел в финал Клубного чемпионата мира-2025 (видео)
В решающем матче турнира парижане сыграют против лондонского "Челси".
Французский ПСЖ разгромил мадридский "Реал" в матче 1/2 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на арене "Мидоулендс Стэдиум" в Ист-Резерфорде завершился со счетом 4:0.
Парижане шокировали "сливочных" двумя быстрыми голами. Уже на 6-й минуте встречи счет открыл Фабиан Руис после того, как Усман Дембеле обокрал Рауля Асенсио.
На 9-й минуте подопечные Луиса Энрике удвоили свое преимущество в счете. Антонио Рюдигер допустил грубую ошибку перед собственной штрафной, а Дембеле реализовал выход один на один с Тибо Куртуа.
На 24-й минуте действующий победитель Лиги чемпионов сделал счет разгромным. Фабиан Руис оформил дубль, расстреляв ворота "Королевского клуба" после передачи Ашрафа Хакими с правого фланга.
Ответить хоть одним забить мячом подопечные Хаби Алонсо так и не сумели.
А вот ПСЖ в конце поединка забил в четвертый раз – на 87-й минуте Гонсалу Рамуш из пределов штрафной с разворота отправил мяч в сетку после передачи Брэдли Барколя.
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота мадридцев защищал бельгиец Тибо Куртуа.
Отметим, что во втором тайме на замену у "Реала" вышел Лука Модрич, для которого этот матч стал последним за мадридский клуб. 39-летний хорватский полузащитник, который является обладателем "Золотого мяча" 2018 года, продолжит карьеру в итальянском "Милане".
Обзор матча ПСЖ – "Реал" Мадрид
Будет добавлен в скором времени.
В финале ПСЖ встретится с английским "Челси", который в другом полуфинале обыграл бразильский "Флуминенсе" (2:0).
Финальный матч КЧМ-2025 состоится в воскресенье, 13 июля, в Нью-Йорке на арене MetLife Stadium, которая вмещает 82 500 зрителей. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Также сообщалось, что ФИФА объявил рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.