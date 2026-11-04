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ПСЖ установил исторический рекорд в Лиге чемпионов
Парижанам хватило 16 минут и 2 секунд, чтобы четырежды поразить ворота "Вильярреала".
Французский ПСЖ установил исторический рекорд Лиги чемпионов.
Подопечные Луиса Энрике выдали невероятный старт в матче четвертого тура основного раунда ЛЧ против испанского "Вильярреала". Всего за 16 минут и 2 секунды от начала поединка парижане забили четыре гола в ворота соперника.
Результативными ударами отличились Жуан Невеш, Дезире Дуэ, Сенни Маюлу и Фабиан Руис на 9-й, 12-й, 13-й и 17-й минутах встречи соответственно.
Это самый короткий период времени от стартового свистка, когда команда забила четыре гола в матче Лиги чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал мадридскому "Реалу", который в 2011 году за 20 минут четыре раза поразил ворота загребского "Динамо".
Напомним, ПСЖ на выезде уничтожил "Вильярреал" со счетом 6:0. Украинский защитник французского гранда Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.
ПСЖ выиграл все четыре матча в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и с 12 очками сейчас единолично возглавляет общую турнирную таблицу.
В следующем туре чемпион Франции 25 ноября примет итальянскую "Рому".
Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Отметим, что ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале прошлого розыгрыша турнира французский клуб в серии пенальти одолел лондонский "Арсенал" и во второй раз подряд выиграл самый престижный еврокубок.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов.