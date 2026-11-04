ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
24
Время на прочтение
2 мин

ПСЖ установил исторический рекорд в Лиге чемпионов

Парижанам хватило 16 минут и 2 секунд, чтобы четырежды поразить ворота "Вильярреала".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
ПСЖ

ПСЖ / © Associated Press

Французский ПСЖ установил исторический рекорд Лиги чемпионов.

Подопечные Луиса Энрике выдали невероятный старт в матче четвертого тура основного раунда ЛЧ против испанского "Вильярреала". Всего за 16 минут и 2 секунды от начала поединка парижане забили четыре гола в ворота соперника.

Результативными ударами отличились Жуан Невеш, Дезире Дуэ, Сенни Маюлу и Фабиан Руис на 9-й, 12-й, 13-й и 17-й минутах встречи соответственно.

Это самый короткий период времени от стартового свистка, когда команда забила четыре гола в матче Лиги чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал мадридскому "Реалу", который в 2011 году за 20 минут четыре раза поразил ворота загребского "Динамо".

Напомним, ПСЖ на выезде уничтожил "Вильярреал" со счетом 6:0. Украинский защитник французского гранда Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

ПСЖ выиграл все четыре матча в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и с 12 очками сейчас единолично возглавляет общую турнирную таблицу.

В следующем туре чемпион Франции 25 ноября примет итальянскую "Рому".

Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Отметим, что ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале прошлого розыгрыша турнира французский клуб в серии пенальти одолел лондонский "Арсенал" и во второй раз подряд выиграл самый престижный еврокубок.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie