ПСЖ уволил главного тренера, которого полиция задержала из-за расистского скандала

Кристоф Галтье, которому грозит до трех лет лишения свободы, остался без работы.

ПСЖ объявил об увольнении Кристофа Галтье с поста главного тренера команды.

Парижский клуб сделал заявление на своем официальном сайте.

Французский гранд решил досрочно прекратить сотрудничество с 56-летним специалистом, контракт которого действовал до лета следующего года.

Галтье возглавил парижан в июле 2022 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат и Суперкубок Франции. В Лиге чемпионов команда вылетела на стадии 1/8 финала.

Отметим, что в конце июня Галтье вместе с сыном были задержаны французской полицией из-за подозрений в расизме. Тренер обвиняется в расистских высказываниях во время его работы в "Ницце".

По информации RMC Sport, в разговоре с бывшим спортивным директором "Ниццы" Жюльеном Фурнье Галтье якобы жаловался на то, что в команде слишком большое количество темнокожих и мусульман.

Прокуратура Ниццы начала расследование по делу Галтье и провела обыски в офисе "Ниццы", чтобы найти дополнительные доказательства. Сам Кристоф отрицает все обвинения в свой адрес.

Если Галтье признают виновным, ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро.

Кроме ПСЖ и "Ниццы", в своей тренерской карьере Галтье ранее возглавлял "Сент-Этьен", "Лилль" и "Марсель".

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