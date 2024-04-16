ПСЖ в большинстве закамбэчил против "Барселоны" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов (видео)

Французский ПСЖ обыграл испанскую "Барселону" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 1:4 .

Подопечные Хави вышли вперед уже на 12-й минуте встречи – Рафинья из пределов вратарской переправил мяч в сетку после отличного сольного прохода и прострела с правого фланга от Ламина Ямала.

Поскольку в первом поединке в Париже каталонская команда одолела французский клуб со счетом 3:2, то после быстрого забитого мяча гандикап "сине-гранатовых" вырос до двух голов.

Однако на 29-й минуте для "блаугранас" начались неприятности – Рональд Араухо сфолил против Брэдли Барколя перед собственной штрафной и получил прямую красную карточку, оставив "Барселону" в меньшинстве.

Перед перерывом команда Луиса Энрике воспользовалась численным преимуществом и до минимума сократила отставание в двухматчевой дуэли – Барколя прострелил с левого фланга, а Усман Дембеле на дальней штанге пробил под перекладину.

Во втором тайме гости дожали соперника. На 54-й минуте Витинья из-за пределов штрафной точно пробил в дальний нижний угол, восстановив паритет по сумме двух матчей.

На 59-й минуте Жуан Канселу в собственной штрафной сбил Дембеле, а Килиан Мбаппе реализовал пенальти.

В конце поединка парижане окончательно сняли вопрос, кто же завоюет путевку в следующий раунд. На 89-й минуте Мбаппе в контратаке оформил дубль.

Таким образом, ПСЖ по сумме двух матчей одолел "Барселону" со счетом 6:4 и прошел в полуфинал Лиги чемпионов.

Обзор матча "Барселона" – ПСЖ

В полуфинале Лиги чемпионов парижане сыграют с дортмундской "Боруссией", которая в другом четвертьфинале выбила мадридский "Атлетико". Другую пару 1/2 финала составят победители противостояний "Манчестер Сити" – "Реал" и "Бавария" – "Арсенал".

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