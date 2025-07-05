ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
172
Время на прочтение
2 мин

ПСЖ в матче с двумя удалениями победил "Баварию" и вышел в полуфинал Клубного чемпионата мира-2025 (видео)

В конце первого тайма игрок мюнхенцев получил жуткую травму.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ПСЖ – "Бавария"

ПСЖ – "Бавария" / © Associated Press

Французский ПСЖ обыграл немецкую "Баварию" в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на арене "Mercedes-Benz Stadium" в городе Атланта завершился со счетом 2:0.

В конце первого тайма полузащитник мюнхенцев Джамал Мусиала получил жуткую травму после того, как вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма влетел ему в ноги.

Мусиала не смог самостоятельно покинуть поле. 22-летнего немца забрали на носилках, его заменил Серж Гнабри. После этого эпизода Доннарумма расплакался прямо на поле.

Счет в этой встрече был открыт во втором тайме. На 78-й минуте автором результативного удара стал 20-летний французский нападающий Дезире Дуэ.

На 83-й минуте парижане остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Виллиан Пачо.

На 90+2-й минуте произошло еще одно удаление в составе ПСЖ – за удар соперника локтем прямую красную карточку заработал Лукас Эрнандес.

На 90+7-й минуте подопечные Луиса Энрике окончательно сняли вопрос о победителе поединка – голом отличился Усман Дембеле.

Обзор матча ПСЖ – "Бавария"

ПСЖ в полуфинале сыграет с триумфатором матча "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Реал" Мадрид (Испания), который состоится 5 июля, начало – в 23:00 по киевскому времени.

В другом полуфинале посоревнуются бразильский "Флуминенсе" и английский "Челси".

На нашем сайте также можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Клубного чемпионата мира-2025.

Также мы рассказывали, где смотреть трансляции матчей Клубного чемпионата мира-2025.

Напомним, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie