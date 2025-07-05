ПСЖ в матче с двумя удалениями победил "Баварию" и вышел в полуфинал Клубного чемпионата мира-2025 (видео)

ПСЖ – "Бавария" / © Associated Press

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Французский ПСЖ обыграл немецкую "Баварию" в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на арене "Mercedes-Benz Stadium" в городе Атланта завершился со счетом 2:0 .

В конце первого тайма полузащитник мюнхенцев Джамал Мусиала получил жуткую травму после того, как вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма влетел ему в ноги.

Мусиала не смог самостоятельно покинуть поле. 22-летнего немца забрали на носилках, его заменил Серж Гнабри. После этого эпизода Доннарумма расплакался прямо на поле.

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Счет в этой встрече был открыт во втором тайме. На 78-й минуте автором результативного удара стал 20-летний французский нападающий Дезире Дуэ.

На 83-й минуте парижане остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Виллиан Пачо.

На 90+2-й минуте произошло еще одно удаление в составе ПСЖ – за удар соперника локтем прямую красную карточку заработал Лукас Эрнандес.

На 90+7-й минуте подопечные Луиса Энрике окончательно сняли вопрос о победителе поединка – голом отличился Усман Дембеле.

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Обзор матча ПСЖ – "Бавария"

ПСЖ в полуфинале сыграет с триумфатором матча "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Реал" Мадрид (Испания), который состоится 5 июля, начало – в 23:00 по киевскому времени.

В другом полуфинале посоревнуются бразильский "Флуминенсе" и английский "Челси".

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Напомним, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.