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ПСЖ в зрелищном матче уступил "Астон Вилле", но прошел в полуфинал Лиги чемпионов (видео)
Бирмингемцы оформили яркий камбэк в ответном матче, но по сумме двух встреч вылетели из турнира.
ПСЖ на выезде проиграл "Астон Вилле" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме завершился со счетом 3:2.
Уже на 11-й минуте игры парижане открыли счет – отличился Ашраф Хакими.
На 28-й минуте Нуну Мендеш удвоил преимущество команды Луиса Энрике.
Бирмингемцы сумели оформить яркий камбэк: забивали Юри Тилеманс (34-я минута), Джон Макгинн (55-я минута) и Эзри Конса (57-я минута).
Обзор матча "Астон Вилла" – ПСЖ
В первой встрече между командами ПСЖ одержал волевую победу со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух встреч (5:4) именно французский клуб вышел в полуфинал турнира.
ПСЖ в 1/2 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния "Арсенал" (Англия) – "Реал" Мадрид (Испания). В первом четвертьфинальном матче лондонский клуб дома уничтожил "сливочных" со счетом 3:0.
В другом полуфинале самого престижного евротурнира встретятся "Барселона" и победитель четвертьфинальной пары "Бавария" (Германия) – "Интер" (Италия). В первом матче миланский клуб в Мюнхене вырвал победу со счетом 2:1.
Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал". В прошлом году мадридский гранд в финале обыграл дортмундскую "Боруссию", обновив абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.