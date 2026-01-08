ПСЖ Забарного в серии пенальти одолел "Марсель" и завоевал Суперкубок Франции

ПСЖ – "Марсель" / © Associated Press

ПСЖ стал обладателем Суперкубка Франции-2026. В поединке за трофей, который состоялся 8 января на арене "Jaber Al-Ahmad International Stadium" в Кувейте, парижане в серии пенальти одолели "Марсель".

Подопечные Луиса Энрике открыли счет на 13-й минуте встречи – гол забил действующий обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле.

На 76-й минуте Мейсон Гринвуд с пенальти сравнял счет для "Марселя", который на 87-й минуте вышел вперед благодаря автоголу защитника парижан Виллиана Пачо.

Однако на 90+5-й минуте Гонсалу Рамуш сравнял счет, переведя матч в серию пенальти – 2:2. Там футболисты ПСЖ были точнее – 4:1.

Украинский защитник парижского клуба Илья Забарный весь матч провел на скамейке для запасных.

Таким образом, ПСЖ в четвертый раз подряд и в рекордный 14-й раз выиграл Суперкубок Франции.

Добавим, что в чемпионате Франции парижане (39 очков) сейчас занимают второе место и отстают от лидера "Ланса" на один балл.

В следующем матче ПСЖ 12 января сыграет против "Парижа" в 1/16 финала Кубка Франции.

