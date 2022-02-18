ПСЖ заоблачной зарплатой пытается удержать Мбаппе от перехода в Реал: названа "космическая" сумма

23-летний француз может стать самым высокооплачиваемым игроком мира.

Парижский ПСЖ не хочет отпускать одну из своих главных звезд Килиана Мбаппе в мадридский "Реал".

Как сообщает The Independent, французский куб предлагает 23-летнему французскому форварду продлить контракт на супервыгодных условиях. Руководство парижан готово платить Мбаппе 1 млн евро в неделю.

Если Килиан примет это предложение, то с огромным отрывом станет самым высокооплачиваемым игроком мира.

Текущее соглашение Мбаппе с парижанами рассчитано до 30 июня, поэтому уже летом француз может свободным агентом перейти в "Реал". Ранее СМИ сообщали, что за каждый год в Мадриде нападающий будет получать 50 млн евро.

В свою очередь, президент Ла Лиги Хавьер Тебас не сомневается, что следующим летом "Реал" подпишет Мбаппе. Также он уверен, что в мадридском клубе также окажется звездный форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд.

"Реал" получит Мбаппе и Холанда, поскольку остальные клубы ("Барселона" и "Ювентус" - прим.) финансово разорены. Приход Мбаппе - отличная новость для Ла Лиги. Это лучшее, что могло произойти с нашей лигой. У меня нет информации о Килиане. Но я знаю откровенно мало случаев, когда футболисты, чьи контракты заканчивались через полгода, не продляли их, а затем оставались в своих клубах", - сказал функционер в интервью ESPN.

В нынешнем сезоне Килиан провел 32 матча за парижан во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 16 результативных передач.

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt. Его стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

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