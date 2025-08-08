ПСЖ завершил трансфер Забарного – сумма соглашения и срок контракта украинца

Илья Забарный / © Associated Press

Французский ПСЖ и английский "Борнмут" окончательно согласовали переход украинского защитника Ильи Забарного.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма трансфера 22-летнего украинца составит 67 миллионов евро. Забарный подпишет контракт с парижанами сроком 5 лет.

Илья отправится на медобследование перед матчем за Суперкубок УЕФА между ПСЖ и "Тоттенхэмом", который состоится 13 августа.

Напомним, Забарный присоединился к "Борнмуту" в январе 2023 года, перейдя из киевского "Динамо" за 22,7 млн евро.

Прошлым летом Илья продлил контракт с "вишнями" до конца июня 2029 года.

В сезоне-2024/25 Забарный сыграл 39 матчей на клубном уровне и отдал один ассист. "Вишни" финишировали на 9-м месте в АПЛ.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году в финале парижский гранд раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный клубный евротурнир.