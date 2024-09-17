ПСЖ – Жирона: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 18 сентября, французский ПСЖ примет испанскую "Жирону" украинского полузащитника Виктора Цыганкова в матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В обновленном формате Лиги чемпионов каждая команда в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

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Все соперники ПСЖ: "Манчестер Сити", "Бавария", "Атлетико", "Арсенал", ПСВ, "Зальцбург", "Жирона", "Штутгарт".

Все соперники "Жироны": "Ливерпуль", ПСЖ, "Арсенал", "Милан", "Фейеноорд", ПСВ, "Слован" Братислава, "Штурм".

Где смотреть матч ПСЖ – Жирона

В Украине поединок ПСЖ – "Жирона" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч ПСЖ – Жирона

Абсолютным фаворитом грядущего поединка букмекеры называют чемпиона Франции. На победу парижан можно поставить с коэффициентом 1,44. Ничья – 5,20. Выигрыш каталонцев станет сенсацией – 7,10.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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