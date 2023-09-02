Публично поддержали войну: хоккеисты российского клуба вышли на матч в форме с символом оккупантов

Игроки московского ЦСКА стали участниками позорной акции.
Хоккейный клуб ЦСКА открыто поддержал захватническую войну, которую Россия ведет против Украины.
Игроки московской команды вышли на разминку перед матчем КХЛ против "Ак Барса" в форме с буквой "Z" – одним из символов полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Эта форма посвящена террористическому батальону "Эспаньола", большую часть которого ВСУ разгромили в августе этого года.
По информации российских пропагандистов, символический вброс шайбы перед стартом игры сделал командир батальона "Эспаньола" с позывным "Испанец".
Кроме того, перед началом поединка на арене прозвучали слова поддержки боевикам, а на матче присутствовали родственники ликвидированных оккупантов.
Также сообщается, что на матче присутствовал экс-игрок футбольного ЦСКА Андрей Соломатин, который недавно вступил в ряды террористов. Он вручил вдовам и родным погибших оккупантов джерси с подписями всех игроков хоккейного клуба.
Ранее сообщалось, что на войне в Украине погиб известный российский хоккеист Александр Подставкин.
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