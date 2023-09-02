Хоккейный клуб ЦСКА открыто поддержал захватническую войну, которую Россия ведет против Украины.

Игроки московской команды вышли на разминку перед матчем КХЛ против "Ак Барса" в форме с буквой "Z" – одним из символов полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Эта форма посвящена террористическому батальону "Эспаньола", большую часть которого ВСУ разгромили в августе этого года.

По информации российских пропагандистов, символический вброс шайбы перед стартом игры сделал командир батальона "Эспаньола" с позывным "Испанец".

Кроме того, перед началом поединка на арене прозвучали слова поддержки боевикам, а на матче присутствовали родственники ликвидированных оккупантов.

Также сообщается, что на матче присутствовал экс-игрок футбольного ЦСКА Андрей Соломатин, который недавно вступил в ряды террористов. Он вручил вдовам и родным погибших оккупантов джерси с подписями всех игроков хоккейного клуба.

Ранее сообщалось, что на войне в Украине погиб известный российский хоккеист Александр Подставкин.

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