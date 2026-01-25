Пушечным ударом со штрафного: Малиновский забил роскошный гол в матче Серии А

Руслан Малиновский / Фото: facebook.com/genoaCFCofficial

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский отличился красивым голом в домашнем матче 22-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26 против "Болоньи".

32-летний украинец начал поединок на скамейке для запасных, но вышел на замену на 55-й минуте встречи, когда его команда уступала в счете 0:2.

Уже на 62-й минуте Малиновский забил гол пушечным ударом со штрафного с дальней дистанции, сократив отставание "грифонов" – 1:2.

Видео гола Малиновского

Это уже третий гол Руслана в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. Также в его активе три ассиста.

На 71-й минуте Малиновский заработал желтую карточку, а через семь минут генуэзцы сравняли счет благодаря голу Кейлеба Экубана.

На 90+1-й минуте Жуниор Мессиас забил третий гол в ворота гостей и принес "Дженоа" волевую победу со счетом 3:2 .

Отметим, что с 57-й минуты "Болонья" играла в меньшинстве – прямую красную карточку и удаление заработал вратарь Лукаш Скорупский.

После этой победы "Дженоа" (23 очка) поднялась на 13-е место в Серии А. "Болонья" (30 баллов) занимает восьмую строчку.

В следующем туре команда Малиновского 30 января на выезде сыграет с "Лацио", а "Болонья" 3 февраля будет принимать "Милан".