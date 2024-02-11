Пушечный гол Малиновского не помог "Дженоа" избежать разгрома от "Аталанты" в Серии А (видео)

Руслан Малиновский красивым ударом поразил ворота своей бывшей команды, но "грифоны" все равно проиграли.

"Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского дома разгромно уступила "Аталанте" в матче 24-го тура итальянской Серии А. Поединок на "Стадио Луиджи Феррарис" в Генуе завершился со счетом 1:4 .

Первый тайм встречи остался за "бергамасками", которых на 22-й минуте вывел вперед Шарль де Кетеларе.

В начале второго тайма "грифоны" отыгрались – Малиновский на 51-й минуте обыгрался с партнером и забил пушечным ударом из-за пределов штрафной в ближнюю "девятку".

Гол 30-летний украинец не праздновал, ведь поразил ворота своей бывшей команды, за которую выступал с 2019 по 2023 год.

Для Малиновского это третий гол за 21 поединок текущего розыгрыша чемпионата Италии. Также на его счету один ассист.

Несмотря на гол украинца, набрать очки в матче с "Аталантой" генуэзской команде не удалось. До финального свистка подопечные Джан Пьеро Гасперини отправили в ворота "Дженоа" еще три мяча.

На 55-й минуте Тен Копмайнерс во второй раз в этом поединке вывел "Богиню" вперед, а еще два гола гости забили в компенсированное время – на 90+10-й минуте отличился Давиде Дзаппакоста, а через три минуты точку в этой игре поставил Эль-Билаль Туре.

Отметим, что Малиновский вышел на поле в стартовом составе "Дженоа" и отыграл полный матч.

Обзор матча "Дженоа" – "Аталанта"

После этого матча "Дженоа" (29 очков) занимает 12-е место в Серии А. "Аталанта" (42 балла) располагается на четвертой позиции.

В следующем туре подопечные Альберто Джилардино 17 февраля на выезде встретятся с "Наполи", а "бергамаски" в тот же день примут "Сассуоло".

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