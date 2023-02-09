Пушечный гол Малиновского принес "Марселю" победу над ПСЖ в Кубке Франции: видео шедевра

Украинский полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский отличился голом в домашнем матче 1/8 финала Кубка Франции против ПСЖ.

29-летний украинец вышел на поле с первых минут. В первом тайме команды обменялись голами. На 31-й минуте хозяев вывел вперед Алексис Санчес, реализовавший пенальти. А прямо перед перерывом статус-кво восстановил защитник парижан Серхио Рамос.

Во второй половине встречи "Марселю" удалось вырвать победу. Решающий мяч на 57-й минуте забил именно Малиновский. Украинский футболист мощным ударом с линии штрафной отправил мяч под перекладину.

Видео гола Малиновского

Отметим, что для Малиновского это уже второй гол за "Марсель" после зимнего трансфера из итальянской "Аталанты". В предыдущем матче чемпионата Франции он поразил ворота "Ниццы".

Руслан провел на поле полный матч против ПСЖ. Поединок завершился победой "провансальцев" со счетом 2:1 .

Таким образом, "Марсель" пробился в четвертьфинал Кубка Франции, а ПСЖ второй сезон подряд вылетел из турнира на стадии 1/8 финала.

В 1/4 финала национального кубка также вышли "Нант", "Аннеси", "Родез", "Гренобль", "Тулуза" и "Лион". Еще одним четвертьфиналистом станет победитель матча "Лорьян" – "Ланс", который состоится 9 февраля.

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