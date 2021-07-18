Пушка Гармаша, возвращение игроков сборной: "Динамо" в спарринге разобралось со швейцарцами

Пушка Гармаша, возвращение игроков сборной: "Динамо" в спарринге разобралось со швейцарцами

"Бело-синие" дважды забили в ворота "Этуаля".

Киевское "Динамо" победило швейцарский "Этуаль" на втором тренировочном сборе в Швейцарии. Контрольный матч завершился со счетом 2:0 в пользу подопечных Мирчи Луческу.

"Бело-синие" вышли вперед на 33-й минуте благодаря голу Богдана Леднева. А в конце второй половины встречи закрепили свое преимущество - Денис Гармаш сильно и точно пробил в дальний угол со штрафного.

Стоит отметить появление в стартовом составе "Динамо" футболистов сборной Украины, которые вернулись с отдыха после Евро-2020: Георгия Бущана, Виталия Миколенко, Дениса Попова, Ильи Забарного, Александра Караваева, Сергея Сидорчука, Николая Шапаренко и Виктора Цыганкова.

Второй тренировочный сбор "бело-синие" начали с ничьей против швейцарского "Серветта"(1:1), а затем обыграли швейцарский "Сьон" (2:0), разгромили французский "Эвиан" (3:0) и проиграли французской "Ницце" (1:2).

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Второй тренировочный сбор "бело-синих" продлится до 20 июля. Всего во время него столичный клуб проведет шесть товарищеских матчей.

Новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.

на 22 сентября. Стартовый тур в УПЛ запланирован на 23-26 июля, но "Динамо" пропустит его. Команда Мирчи Луческу начнет сезон домашним поединком 2-го тура против "Вереса" в воскресенье, 1 августа. Начало игры - в 19:30.

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