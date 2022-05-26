Пусть эти европейские страны отдадут свои территории России, чтобы остановить войну — Долгополов

Пусть эти европейские страны отдадут свои территории России, чтобы остановить войну — Долгополов

Украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на заявление некоторых политиков, что Украина должна уступить территориальной целостность, чтобы в войне с Россией наступил мир.

33-летнему спортсмену очень не понравилось соответствующее заявление. Он остался возмущен этим высказыванием.

Своим видением относительно этой ситуации Долгополов поделился в своем Twitter.

"Вот наш президент сказал, что какая-то европейская страна предложила отдать часть нашей территории России, чтобы остановить войну.

Мы готовы только в том случае, если эти европейские страны отдадут свои территории россии, чтобы остановить войну, мы не продаем нашу землю и людей, простите", – написал Долгополов.

Ранее украинский теннисист отреагировал на ракетный удар по Лозовой.

Напомним, в пятницу, 20 мая, российские войска выпустили три ракеты по Лозовой Харьковской области. Две ракеты украинским силам удалось сбить, одна попала в Дом культуры, после чего в помещении возник пожар. По данным главы области Олега Синегубова, в результате удара пострадали 8 человек, среди раненых – девочка 11 лет.

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