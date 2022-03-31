"Пусть эти пид**ы смотрят чемпионат Эритреи": Вацко предлагает заблокировать права на трансляцию матчей ЧМ-2022 в стране-агрессорке

"Пусть эти пид**ы смотрят чемпионат Эритреи": Вацко предлагает заблокировать права на трансляцию матчей ЧМ-2022 в стране-агрессорке

Коментатор отреагировал на оскорбления в адрес сборной Польши.

Известный украинский комментатор Виктор Вацко выступил с предложением заблокировать трансляцию предстоящего чемпионата мира в 2022 году на территории России.

"В контексте образ сборной Польши ведущим спортивного канала, который вещает на территории мерзких тварей, предлагаю нашей УАФ выйти на коллег из УЕФА и ФИФА с инициативой заблокировать права на трансляцию матчей чемпионата мира-2022 на территории мерзких тварей. Пусть эти пид**ы смотрят чемпионат Эритреи", – написал Вацко в своем Facebook.

Напомним, что ведущий официального транслятора матчей отбора ЧМ-2022 в России "Матч ТВ" Антон Анисимов в прямом эфире обозвал футболистов сборной Польши и пожелал команде провала на Мундиале.

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