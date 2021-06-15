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"Пусть финны хорошо их попарят": во Львове придумали очередную акцию против сборной России на Евро-2020

"Пусть финны хорошо их попарят": во Львове придумали очередную акцию против сборной России на Евро-2020

Associated Press

Фанатов оригинально приглашают поболеть за финнов в матче с россиянами.

Во львовской фан-зоне продолжают горячо болеть против сборной России на Чемпионате Европы по футболу-2020.

В прошлый раз фанатам бесплатно наливали пиво за каждый гол Бельгии в ворота россиян, а теперь приглашают поддержать сборную Финляндии в игре с командой страны-агрессора.

Среди болельщиков, которые придут поболеть за скандинавов в поединке с россиянами, будет разыграно 50 сертификатов на поход в финскую сауну.

"Приходи на Lviv Fan Festival поддержать сборную Финляндии в матче против России, а мы разыграем 50 сертификатов на поход в финскую сауну среди гостей! Пусть финны хорошо попарят игроков команды соперника!", - говорится в посте организаторов фестиваля.

Матч Финляндия - Россия состоится в среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало поединка - в 16:00.

Ранее ТСН Проспорт писал, что на Херсонщине метко анонсировали матч России на Евро-2020: фото стало вирусным в Сети.