"Пусть идет к черту": Джошуа поставил на место Фьюри после яркой победы над Нганну

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа раскритиковал обладателя титула WBC Тайсона Фьюри после своей победы над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Эй Джей жестко высказался в адрес "Цыганского короля", который ранее в присущей себе манере обозвал Джошуа и Нганну "сосисками".

"Пусть идет к черту Тайсон Фьюри. Не то чтобы я не хотел о нем говорить. Я просто не люблю людей, которые устраивают трешток. Я услышал, как он сказал, что мы с Нганну две сосиски. Или что-то вроде этого.

Фрэнсис – бывший чемпион UFC, у него феноменальная история. Он изменил свою жизнь. А Фьюри, как обычно, проявляет неуважение. Так что забудьте о нем здесь и сейчас", – сказал Джошуа в комментарии iFL TV.

Напомним, в ночь на 9 марта Джошуа в главном поединке боксерского вечера в Эр-Рияде нокаутировал Нганну во втором раунде. Перед этим британец успел дважды отправить в нокдаун камеруно-французского бойца ММА.

Добавим, что в своем предыдущем бою Нганну в ночь на 29 октября 2023-го проиграл Фьюри раздельным решением судей. В третьем раунде Фрэнсис отправил "Цыганского короля" в нокдаун, но судьи назвали победителем поединка британца.

Ранее сообщалось, что Нганну высказался о своем фиаско в бою с Джошуа.

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Фьюри назвал дату реванша с Усиком и поделился мыслями о возможном бое против Джошуа.