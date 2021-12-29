"Пусть оставят нас в покое": лучший футболист УПЛ категорически высказался о возможности продолжения карьеры в России

Довбик не собирается ехать играть в страну-агрессора.

Нападающий "Днепра-1" и национальной сборной Украины Артем Довбик рассказал о любви к родине и отношении к России.

"Я очень люблю свою страну. Здесь вырос, стал тем, кем есть. Да что там говорить – это моя родина. Гимн, конечно, знаю, ведь пою его раз в неделю перед каждой игрой. В моей семье всегда говорили по-украински. Точнее, на суржике, но это не так важно.

Вся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать. Помню, кто-то написал, что меня приглашают в российский клуб, отец сразу набрал и спросил: "Я что-то не понял?".

Даже не рассматриваю следующие варианты. Я люблю Украину и прежде всего хочу, чтобы в нашей стране наступил мир", – цитирует Довбика Команда №1.

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