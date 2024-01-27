"Пусть посмотрит, что делает Россия": Андрей Шевченко пригласил президента УЕФА в Украину

Новоиспеченный глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко пригласил президента УЕФА Александера Чеферина и других чиновников организации приехать в Украину на фоне их намерений вернуть российские команды к международным соревнованиям.

В интервью Sky Sports он призвал руководство УЕФА посетить Украину, чтобы своими глазами увидеть ужасные последствия российского вторжения. А также подчеркнул, что нет никаких оснований для возвращения клубов и сборных страны-агрессора.

"Я хотел бы пригласить (в Украину – прим.) всех, кто принимает эти решения – представителей УЕФА, Исполнительный комитет и президента Александера Чеферина. Прежде чем он примет решение (о ослаблении санкций против РФ – прим.), пусть приедут и посмотрят, что делает Россия. Приезжайте к нам, посмотрите на все, поговорите о наших проблемах, а уже потом решайте.

Я хочу поговорить, показать текущую ситуацию в Украине, которая только ухудшается. Не вижу никаких оснований для возвращения российских команд. Ничего не изменилось. Война продолжается. Каждый день происходят ракетные обстрелы, от которых гибнут люди.

Нам нужно оказывать большее давление на Россию, чтобы остановить войну, поэтому мое послание остается таким, каким и было. Я категорически против возвращения россиян", – сказал Шевченко.

Добавим, что в сентябре прошлого года УЕФА принял решение вернуть российские команды в возрастной категории U-17 на международную арену. Им разрешили проводить матчи за границей в нейтральном статусе – без флага РФ, гимна и национальной игровой формы.

Однако это вызвало негодование среди ряда европейских стран. Они заявили, что будут бойкотировать матчи с юношескими сборными России, несмотря на решение УЕФА.

Под давлением общественности УЕФА выступил с заявлением, в котором сообщил, что передумал допускать юношеские команды государства-террориста к международным турнирам, поскольку "не удалось найти техническое решение, которое позволило бы российским командам играть".

Напомним, в ответ на полномасштабное вторжение российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия во всех турнирах под своей эгидой. Команды из государства-террориста до сих пор лишены права участвовать в официальных международных соревнованиях.

Изменения в УАФ! Андрей Шевченко будет руководить развитием украинского футбола!

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