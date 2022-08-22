"Пусть пояс отдаст и отдыхает": Усик обратился к Фьюри относительно боя за звание абсолютного чемпиона мира (видео)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик решил обратиться к британцу Тайсону Фьюри, владеющему поясом по версии WBC.

Так, 35-летний украинец с юмором призвал Фьюри отдать свой пояс и уходить на пенсию.

"Пусть пояс отдаст и отдыхает", — сказал Усик.

Интересно, что промоутер Усика Александр Усик также обратился к британцу.

"Цыганский король (прозвище Фьюри, прим.). Если ты король, ты должен доказать, что ты король, потому что тебя собирается свергнуть другой король. Брат, упорно тренируйся или уходи на пенсию, сейчас", — сказал Красюк.

В реванше, состоявшемся в городе Джидда (Саудовская Аравия), Усик победил Джошуа раздельным решением судей: 113-115, 115-113, 116-112. Таким образом, украинец защитил все титулы, которые в Лондоне отобрал у британца в прошлом году, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья. В ночь на 24 апреля "Цыганский король" нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта, после чего объявил о завершении карьеры.

Добавим, что WBC дал Фьюри время до пятницы, 26 августа, чтобы он решил четко, завершает ли карьеру, прежде чем объявить титул вакантным.

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