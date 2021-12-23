"Пусть предоставит доказательства, что он трансгендер": Селезнев подтвердил, что хотел набить лицо журналисту

Новая серия громкого скандала в украинском футболе.

Нападающий закарпатского "Миная" Евгений Селезнев дал свежий комментарий относительно своего конфликта с журналистом и ведущим программы "ТаТоТаке" Андреем Сенькивым.

В выпуске от 25 ноября журналист распространил информацию о нарушении игроком дисциплины. Это сильно разозлило Селезнева и он начал неоднократно звонить по телефону Сенькиву, обматерил его и угрожал расправой.

В ответ ютуб-канал "ТаТоТаке" опубликовал запись разговоров Селезнева с Сенькивым. Сам же журналист написал на футболиста заявление в полицию. 23 декабря Сенькив на своей странице в Facebook сообщил, что полиция открыла уголовное производство в отношении Селезнева.

"Мы пытаемся остаться в высшей лиге, поступает такая ложная информация - зачем это делать? Предоставь доказательства. Я не имел права использовать много матов, но я эмоциональный человек. Я с ним разговаривал, как мужчина с мужчиной. Если он меня провоцировал. Откуда я знал, что он пишет?

Он должен был предупредить об этом, если ты мужчина, но он оказался трансгендером. Пусть предоставит доказательства, что он трансгендер. Это чистый хайп, дешевый. Я мог угрожать, но не мог... Тем более, трансгендера я же не буду бить. В разговоре я мог сказать матом, но, может, немного перегнул", - сказал Селезнев в эфире программы YELLOW.

Также 36-летний форвард отреагировал на информацию, что Сенькив написал на него заявление в полицию.

"За что написал? За угрозы? Я набил ему лицо? Нет. Хотеть - не значит сделать. Я не могу хотеть? Куда ты побежал в полицию, фу? Я не понимаю этого.

Я могу извиниться - не перед трансгендером, а всей страной, что дети слышали эти маты. Это меня не красит. Если бы он сказал, что пишет, было бы по-другому. Спросите любого футболиста, какой я человек в жизни. Ко мне человек 15 приехали после игры - поблагодарили и говорят: "Мы такого футболиста еще не видели. Ты - лучший человек и лучший футболист. Ты для нас сделал столько, сколько не делал ни один человек за всю карьеру", - рассказал Селезнев.

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