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Категория
Проспорт
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"Пусть заткнется и идет воевать": Чисора жестко прошелся по Усику

Британец призвал Александра отправиться на войну против российских оккупантов.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Александр Усик

Александр Усик / © Associated Press

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора резко высказался о будущем бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

Когда 42-летнего британца спросили о планах Усика вернуться в крузервейт (первый тяжелый вес — до 90,72 кг) ради боя против Дэвида Бенавидеса, он призвал украинца прекратить разговоры и отправиться воевать против российских оккупантов.

"Знаешь, что нужно сделать Александру Усику? Зашнуровать ботинки и пойти воевать. Все остальное он уже сделал. Короче, пусть заткнется и идет воевать. Он только болтает. Он хочет драться, чтобы не пришлось быть на передовой. Я не хочу видеть, как он дерется в тяжелом весе. Это, конечно, будет хороший бой, но ему нужно заткнуться и пойти воевать в Украине. С нас уже хватит", — заявил Чисора в интервью Talksport.

В то же время Чисора высоко оценил боксерские достижения Усика и назвал его лучшим в мире.

"Нет, Усик уже на уровне Али. По-моему, он — GOAT. Он невероятный. Он победил сильнейших, топовых бойцов в тяжелом весе. Он победил топовых бойцов в супертяжелом весе, а теперь возвращается в тяжелый. Он — лучший. Он отличный боец. Но если он вернется в крузервейт… Не думаю, что он выиграет этот бой", — сказал Дерек.

Добавим, что в октябре 2020 года Чисора проиграл Усику единогласным судейским решением в бою за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе. Это был второй поединок Александра в хевивейте.

Напомним, Усик подтвердил намерения вернуться в крузервейт и выразил желание провести бой с чемпионом WBA и WBO Дэвидом Бенавидесом.

Ранее директор команды 39-летнего украинца Сергей Лапин сообщил, что Усик планирует вернуться в крузервейт и снова завоевать звание абсолютного чемпиона мира.

По его словам, Александр рассматривает возможность сначала побороться за вакантный титул IBF, а затем встретиться с Бенавидесом в объединительном поединке, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

Следующий поединок Бенавидес проведет 5 декабря против поляка Михала Цеслака. На кону будут стоять три чемпионских пояса первого тяжелого веса: американец владеет титулами WBA и WBO, а Цеслак — поясом WBC.

Отметим, что Усик уже становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, когда в 2018 году победил россиянина Мурата Гассиева. Далее украинец защитил это звание, нокаутировав британца Тони Белью, а затем перешел в супертяжелый вес, где дважды стал абсолютным чемпионом мира.

Напомним, свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

В конце июня Усик отказался от всех своих чемпионских поясов и лишился звания абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Ранее сообщалось, что Усик планирует провести следующий бой против бывшего чемпиона мира в хевивейте Деонтея Уайлдера. Однако переговоры касательно поединка между украинцем и американцем сорвались из-за финансовых требований сторон, которые так и не смогли договориться.

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