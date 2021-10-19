Пустые трибуны и немалый штраф: УЕФА наказал сборную Англии из-за беспорядков в финале Евро-2020

Пустые трибуны и немалый штраф: УЕФА наказал сборную Англии из-за беспорядков в финале Евро-2020

Футболисты "Трех львов" минимум на один матч останутся без поддержки.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал сборную Англии из-за поведения болельщиков во время финального поединка Чемпионата Европы-2020 против Италии.

Об этом говорится на официальном сайте организации.

Так, английская команда проведет два домашних матча под эгидой УЕФА без болельщиков на трибунах (второй матч — условно, с испытательным сроком на два года).

Кроме того, дисциплинарный орган УЕФА оштрафовал Футбольную ассоциацию Англии на 100 тысяч евро за нарушение дисциплины во время матча, выбегание болельщиков на поле, бросание на поле посторонних предметов и нарушение порядка во время исполнения национальных гимнов.

Отметим, что в ближайшее домашним матчем для английской команды станет встреча отборочного этапа к Чемпионату мира-2022 против Албании, которая состоится 12 ноября.

Финал Евро-2020 Италия — Англия состоялся 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Встреча завершилась победой итальянской сборной в серии пенальти (1:1, 3:2 — по пенальти) ;

; После восьми туров квалификации к ЧМ-2022 сборная Англии имеет в своем активе 20 баллов и возглавляет группу.

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