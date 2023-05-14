Путевка в ЛЧ ускользает из рук: "Милан" сенсационно проиграл команде украинца в Серии А (видео)

"Россонери" существенно снизили свои шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

"Милан" неожиданно уступил "Специи" украинского полузащитника Виктора Коваленко в выездном матче 35-го тура итальянской Серии А – 2:0 .

Хозяева вырвали победу в конце поединка. На 75-й минуте счет открыл Пшемислав Висневски, а через десять минут Сальваторе Эспозито укрепил преимущество "Специи".

Коваленко начал матч в запасе и вышел на поле только в компенсированное ко второму тайму время.

Обзор матча

"Милан" (61 очко) занимает пятое место в Серии А и всерьез рискует остаться в следующем сезоне без Лиги чемпионов. За три тура до конца чемпионата "россонери" отстают от четвертой позиции, на которой идет "Лацио", на 4 балла.

"Специя" располагается в зоне вылета на 18-й строчке, имея в своем активе 30 зачетных пунктов.

В следующем туре "Милан" 20 мая примет "Сампдорию", а команда Коваленко 21 мая на выезде сыграет против другого претендента на понижение в классе "Лечче".

Напомним, "Милан" также имеет шанс квалифицировать в ЛЧ, если станет победителем нынешнего розыгрыша главного еврокубка. Однако задача у подопечных Стефано Пиоли не из простых, ведь в первом полуфинале "Интер" победил "россонери" со счетом 0:2. Ответный матч состоится во вторник, 16 мая.

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