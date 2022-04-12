"Путин делает ужасные вещи": экс-капитан сборной Финляндии приютил украинских беженцев у себя дома

Тим Спарв активно помогает украинскому народу в борьбе с российской агрессией.

Бывший капитан сборной Финляндии Тим Спарв высказался о полномасштабной войне, которую Россия развязала против Украины.

Спарв жестко осудил президента страны-агрессора Владимира Путина, сравнив его с советским диктатором Иосифом Сталиным.

"Он стал в один ряд со Сталиным и другими диктаторами. На самом деле все это неважно - важны только боль и страдания Украины. Они оба отвратительны. Нынешний правитель России делает страшные и ужасные вещи.

Россияне живут в сплошной пропаганде, не знают истины, не обладают реальными новостями и фактами. Это проигрыш дипломатии. Какой смысл в разговоре с ним, если он никого не слушает? У него нет никакого сострадания. Он не понимает культуру других народов. Не стоит заниматься дипломатической работой", - сказал Тим в интервью Футбол 24.

Также он рассказал, что активно помогает украинским беженцам, которые были вынуждены покинуть свои дома, убегая от войны. В частности, Тим участвовал в акциях в поддержку Украины, перечислял средства и даже приютил в своем доме в финском городе Вааса украинскую семью.

"Прежде всего я хотел бы выразить соболезнования Украине и всем украинцам. Представляю, насколько сложно сейчас вашему народу. Вместе со своей семьей я долго думал, как могу помочь вашей стране и чем могу быть полезен. Сначала мы перечисляли деньги, участвовали в протестах против этой войны на улицах, пытались привлекать внимание к проблеме в соцсетях и всех возможных информационных платформах, это все были хорошие решения, однако я понимал, что нужно сделать что-то еще, поэтому решил предоставить в пользование свой дом в Финляндии украинским беженцам.

Однажды со мной связалась женщина, которая рассказала о семье из Украины, отправившейся в Финляндию. Я подумал, что могу пригодиться, поэтому предложил свою квартиру украинке с мальчиком и девочкой. На этом я не останавливаюсь и стараюсь помогать и дальше - понимаю, как сложно чувствовать себя беспомощным в чужой стране. Читаю новости, просматриваю фото и видео из Украины и это очень огорчает меня. Украинцы не заслуживали такого ужаса", - добавил финский футболист.

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