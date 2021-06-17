"Путин — х**ло": украинские фанаты с трибун спровоцировали истерику в российской Госдуме

В РФ апеллируют к УЕФА с требованием запретить нашим болельщикам посещать матчи Евро-2020.

Во время матча 2-го тура Чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Северной Македонии болельщики "сине-желтых" громко скандировали с трибун "Путин — х**ло".

Это вызвало бурную реакцию в российской Госдуме. Там возмущены оскорблениями в адрес президента РФ и требуют жесткой реакции от УЕФА.

Соответствующее заявление сделал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"Руководство УЕФА должно на это реагировать. Это наш президент. Опять их кто-то заводит, никак они не могут успокоиться. Заводят их националистические организации, которые ничего общего с футболом не имеют. Вместо того, чтобы сосредоточиться на игре, они занимаются полной ахинеей.

Это, однозначно, хорошо спланированная провокация против России. На нее необходимо жестко отреагировать. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ (УАФ - прим.), Провести расследование и строго наказать организаторов акции", - передает слова Свищева Sport24.

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После победы над Северной Македонией (2:1) Украина набрала первые 3 очка и занимает 3-е место в своей группе. Австрия (3 балла и матч в запасе) лидирует, Нидерланды (3 и матч в запасе) - вторые, Северная Македония (0) - четвертая.

Украина набрала первые 3 очка и занимает 3-е место в своей группе. (3 балла и матч в запасе) лидирует, (3 и матч в запасе) - вторые, Северная Македония (0) - четвертая. В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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