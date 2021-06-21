"Путин - х**ло": украинские и австрийские фанаты вместе спели хит о президенте России (видео)

Болельщики будущих соперников объединились, чтобы исполнить песню о главе государства-агрессора.

Накануне решающего матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Украины и Австрии болельщики обеих команд пересеклись одной из улиц Бухареста.

Фанаты дружелюбно отнесились друг к другу, общались и вместе исполнили всемирно известный хит о президенте Российской Федерации: "Путин - х**ло".

Соответствующий видеоролик опубликовал Instagram канал Zoryalondonsk.

Поединок Украина - Австрия начнется в понедельник, 21 июня, в 19:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию этой игры.

Добавим, что вы также можете следить на ТСН Проспорт за всем, что происходит вокруг матча Украина - Австрия.

Ранее сообщалось, что украинские фанаты спровоцировали истерику в российской Госдуме. Там возмутились тем, что наши болельщики поют о Путине во время матчей Чемпионата Европы, и призвали УЕФА применить к ним дисциплинарные санкции и больше не пускать на трибуны.

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Сборная Украины начала финальный турнир Евро-2020 поражением от Нидерландов (2:3), после чего обыграла Северную Македонию (2:1).

(2:3), после чего (2:1). Перед заключительным туром "сине-желтые" с 3 очками занимают второе место группы С, опережая Австрию по дополнительным показателям. Даже ничья в последнем матче гарантированно выведет подопечных Андрея Шевченко в плей-офф.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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